Governo de SP oferece bolsas de até R$ 750 para estudantes da área da saúde

Como se inscrever no Programa Bolsa do Povo – Acolhe Saúde?

As inscrições vão até esta sexta-feira, dia 8 de outubro, no site do Bolsa do Povo. Para participar do processo seletivo, os interessados devem estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), ter renda mensal familiar per capita de até meio salário mínimo e estar regularmente matriculados em cursos das áreas citadas. O resultado da classificação do primeiro bloco será divulgado amanhã (06).