Guedes abriu o negócio em setembro de 2014 às vésperas da eleição vencida por Dilma Rousseff para evitar a volatilidade do mercado nacional

A abertura ou mesmo a manutenção de contas no exterior não é ilegal desde que o proprietário declare à Receita Federal e ao Banco Central os valores guardados fora do país. No entanto, servidores públicos como Guedes atendem a outras regras. Você sabe como funciona uma offshore? Entenda →