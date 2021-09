Pix terá novidades a partir de amanhã; entenda o que muda

Limite máximo de R$ 1.000 para transações entre pessoas físicas no peródo noturmo, entre 20h e 6h. O limite de cada horário poderá ser customizados pelo usuário

A ideia visa diminuir o número de incidentes como sequestro relâmpagos, por exemplo, que dispararam 100% em São Paulo em relação ao mês em que o Pix foi inaugurado, de acordo com a Polícia Civil do estado. Mas as instituições financeiras deverão permitir que os clientes cadastrem previamente contas que poderão receber Pix acima dos limites estabelecidos.