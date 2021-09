Combustíveis

Além da conta do mercado ficar mais salgada, o brasileiro sentiu no bolso a alta do preço médio do litro da gasolina. Antes da posse do presidente, o custo médio do litro do combustível era de R$ 4,33. Nesta semana, chegou a R$ 6,076, uma alta de 40,3% no período, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP).