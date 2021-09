Quinto lote

A Receita Federal vai disponibilizar a partir das 10h desta quinta-feira a consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2021. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. O crédito bancário para 358.162 contribuintes será realizado no dia 30 de setembro, no valor total de R$ 562 milhões.