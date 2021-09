INSS: veja se você tem direito a pensão por morte e como pedir pelo aplicativo

Quem tem direito?

Se o segurado morre e deixa algum dependente, o benefício é pago para esta pessoa. Segundo a Folha de São Paulo,mexiste uma hierarquia de três classes de dependentes: companheiro ou companheira (casados ou em união estável) e filhos. Depois, vêm os pais do segurado morto, se ele for solteiro e sem filhos e, por último, os dependentes de terceira classe, que são os irmãos, se não houver nenhum dependente das outras classes. Para receber é necessário enviar a documentação corretamente pelo aplicativo ou direito no Instituto.