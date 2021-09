IOF mais caro a partir de hoje: veja como afeta você e as empresas

Empresas

É importante destacar que esse aumento também vai impactar negativamente o crédito das empresas. A alíquota diária do IOF subirá de 0,0041% (o equivalente a uma taxa anual de 1,5%) para 0,00559% (2,04% no ano). Por exemplo, um capital de giro no valor de R$ 50.000 com uma taxa de juros de 1,50% ao mês a ser liquidado em 12 parcelas mensais, o empresário pagaria 12 parcelas mensais de R$ 4.652,76. Quitando o financiamento com R$ 55.833,12. Já com o novo imposto (2,04% ao ano) ele pagará 12 parcelas mensais de R$ 4.677,51 e no final do contrato terá desembolsado R$ 56.130,12