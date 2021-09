Quando o cadastro tem informações incorretas ou incompletas, o CPF fica suspenso.

Para corrigir o problema, é necessário preencher corretamente um formulário eletrônico disponível no site da Receita Federal, clicando em Meu CPF e no serviço Alterar CPF. Na página do serviço, clique em "Regularizar CPF". Após o envio, o cadastro será corrigido.