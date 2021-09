No entanto...

Em um país com mais de 14 milhões de desempregados (segundo dados divulgados pelo IBGE em agosto), o preço do novo iPhone chega a assustar. Soma-se a isso a alta do dólar (hoje, em R$ 5,26) e a inflação em níveis altíssimos. Por isso, comprar um iPhone 13 no Brasil requer grandes esforços.