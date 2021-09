Qual o valor?

A bolsa prevista pela iniciativa é de R$ 1.000, dividida em duas parcelas de R$ 500 cada. O pagamento será feito por meio de voucher, o link será enviado e as pessoas podem usá-lo em qualquer caixa eletrônico 24 horas. As 100 mil bolsas serão distribuídas entre as regiões do estado de forma proporcional à população vulnerável inscrita no Cadúnico até janeiro de 2021. Haverá ordem de prioridade de acordo com a quantidade de vagas disponíveis em cada localidade.