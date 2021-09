SP: Inscrição para bolsa educação de R$ 1.000 é prorrogada; veja como fazer

São Paulo

O governo de São Paulo João Doria criou uma bolsa de R$ 1.000 para alunos da rede pública do estado. A ideia visa diminuir a evasão escolar que afeta de 30% a 40% dos estudantes paulistas. Dos 1,24 milhão de estudantes do ensino médio do estado, aproximadamente 21,5% estão no CadÚnico, o que representa cerca de 300 mil aptos ao recebimento da bolsa anual de R$ 1.000.