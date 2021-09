Prorrogação

Mais três parcelas estão sendo pagas nos meses de agosto, setembro e outubro deste ano. De acordo com o governo, os novos pagamentos representam mais de R$ 20 bilhões. Os pagamentos da 5ª parcela do auxílio emergencial de 2021 começaram em 18 de agosto para beneficiários do Bolsa Família, e no dia 20 de agosto para os demais.