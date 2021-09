Seguro-desemprego, abono e indenizações serão reajustados em 2022; confira

Com o aumento do salário mínimo — de R$ 1.100 para R$ 1.169 — previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) de 2022 enviado ao Congresso, outros pagamentos vinculados ao piso nacional também serão reajustados. Com isso, seguro-desemprego, abono do PIS/Pasep e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) devem subir no próximo ano. O mesmo vale para tetos de indenizações judiciais. Todos esses pagamentos terão o mesmo índice de correção do mínimo, de 6,2%, caso seja confirmado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (INPC) acumulado do ano em janeiro.