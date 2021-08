Passo a passo

Acesse o site https://www.trf3.jus.br/. No alto, à direita da tela, vá em "Requisições de Pagamento". Depois, clique em "Consultas por OAB, Processo de origem, Ofício Requisitório de origem ou Número de protocolo". Na página seguinte, informe um dos dados pedidos, que pode ser CPF, OAB do advogado e número do processo, entre outros, marque "Não sou um robô e clique em "Pesquisar". No campo procedimento, deverá estar escrito RPV