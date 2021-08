Guedes ou Caco Antibes? Frases do ministro lembram personagem que "odeia pobre"

Caco Antibes de novo!

Outra fala do personagem de Miguel Falabella, mas se viesse do ministro não assustaria. Guedes, no entanto, já sugeriu que os menos favorecidos pudessem se aproveitar de sobras de restaurantes. "O prato de 'um classe média' europeu é pequeno, no nosso, há uma sobra enorme. Precisamos pensar como utilizar esse excesso no dia a dia. Aquilo da para alimentar pessoas fragilizadas, mendigos, pessoas desamparadas. É muito melhor que deixar estragar", disse o ministro.