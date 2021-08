INSS: veja a documentação necessária para cada categoria de aposentadoria

Para trabalhador rural:

Nesse caso, é recomendável buscar o INSS e solicitar a lista de documentos, entre eles estão alguns como: licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA ou qualquer outro documento emitido por esse órgão que indique ser o beneficiário assentado do programa de reforma agrária; ou certidão fornecida pela FUNAI, certificando a condição do índio como trabalhador rural; a Declaração de Aptidão do PRONAF (DAP), a partir de partir de 7 de agosto de 2017.