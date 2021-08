Aposentadoria do INSS: veja como, quando e documentos necessários para pedir

Documentos necessários:

RG; CPF; Comprovante de residência; Carteira de trabalho – se houver mais de uma, você deve levar todas; PIS/PASEP ou NIT (Número de Identificação do Trabalhador, composto por 11 números) – caso você não saiba o seu, é possível solicitar on-line, por telefone ou em uma agência da Previdência Social; Carnês de contribuição para aqueles que contribuíram sem vínculo empregatício durante algum período; Extrato CNIS, que pode ser emitido através do site Meu INSS. No entanto, vale dizer que cada formato de aposentadoria exige documentos específicos, por exemplo, para conseguir por invalidez, é necessário ter laudo médico.