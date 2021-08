Como fazer para negociar on-line?

Para aproveitar a iniciativa, basta acessar a plataforma do Serasa Limpa Nome, digitar o CPF e preencher um breve cadastro. E ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, incluindo as dívidas que ele tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar em uma delas, e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.