O que é o lucro?

A distribuição do lucro do FGTS é uma medida legal, introduzida pela Lei nº 13.446/17, que tem como objetivo o incremento da rentabilidade acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do ano passado nas contas dos trabalhadores por meio da distribuição do resultado positivo do fundo. Esse resultado do fundo vem da diferença entre as receitas e despesas do FGTS. A remuneração das contas do fundo é de 3% ao ano + Taxa Referencial (TR).