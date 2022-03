Redação 1Bilhão Wall Street sobe com possível fim do conflito entre Rússia e Ucrânia

Wall Street sobe com possível fim do conflito entre a Rússia e Ucrânia. O sentimento que tomou conta dos investidores na bolsa de Nova York foi o mesmo dos demais na Europa. O Nasdaq e o S&P flertaram com mais um recorde.

O Dow Jones subiu 0,97% aos 35.294 pontos. O S&P subiu 1,23% aos 4.631 pontos. O Nasdaq subiu 1,84% aos 14.619 pontos.

Os índices foram impulsionados por um retorno no setor de tecnologia. As notícias positivas vindas da Turquia sobre o conflito no Leste Europeu alimentaram o bom humor.

A Rússia se comprometeu em diminuir as operações militares em torno da capital e região norte da Ucrânia, enquanto Kiev propôs a adoção de um status neutro. Uma nova rodada de negociação está marcada para amanhã e o que se espera é um acordo de paz.

Hoje, o rendimento do título de 10 anos caiu 7,7 pontos base para 2,4000%.

Enquanto esperam também pelo Federal Reserve, os analistas estão atentos aos números do setor de trabalho dos Estados Unidos.

Hoje, o Departamento do Trabalho revelou que as vagas de emprego caíram no mês passado. O recuo bateu recorde, enquanto as ofertas de vagas ainda superavam as novas contratações. O resumo de Vagas e Rotatividade de Trabalho ( JOLTS ) totalizou 11,27 milhões em fevereiro. Esse número segue 11,283 milhões de vagas em janeiro, de acordo com o número revisado do Ministério do Trabalho.

Para amanhã, um outro termômetro da economia americana referente ao setor trabalhista será divulgado, bem como o oficial do governo na sexta-feira.

